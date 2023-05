Incendio in un'autorimessa, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Poco prima della mezzanotte di venerdì 5 maggio 2023 un denso fumo ha cominciato a uscire da un'autorimessa in via Tre Pini a Genova sulle alture di Borgoratti.

I vigili del fuoco sono accorsi con due squadre, il carro per la riserva d'aria respirabile e un'autobotte per la riserva di acqua. Mentre una squadra operava per evacuare temporaneamente l'edificio, l'altra incominciava ad attaccare l'incendio.

L'autovettura parcheggiata proprio in fondo all'autorimessa aveva preso fuoco. L'opera dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni alle altre autovetture, mentre quella interessata dalle fiamme è andata completamente distrutta.

Gli inquilini sono potuti rientrare nella proprie abitazioni dopo circa un'ora. Nessuna persona è rimasta coinvolta.