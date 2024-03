Incendio in appartamento, ragazzina al Gaslini

Una ragazzina di 12 anni è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini per accertamenti dopo che nell'appartamento in cui si trovava, in via Terpi in val Bisagno, è divampato un incendio.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 22.40 di sabato 23 marzo 2024. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, l'automedica Golf 3, due ambulanze (Croce Blu Castelletto e Nuova volontari Moresco), oltre alla polizia locale, che ha chiuso la strada.

Mentre la madre veniva trattata sul posto, la giovane è stata trasferita presso l'istituto pediatrico in codice giallo. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora.