Incendio via Piacenza: parrocchia e scuola lanciano la raccolta fondi

La catena della solidarietà in Val Bisagno si era attivata subito dopo lo spaventoso incendio che lo scorso 14 febbraio ha interessato il palazzo al civico 17 di via Piacenza, in Val Bisagno. Il rogo ha distrutto il tetto, di circa 1.000 metri quadri, e le abitazioni degli ultimi piani, 96 le persone sfollate. Per aiutarle è stata attivata anche una raccolta fondi, organizzata dalla parrocchia di San Gottardo in collaborazione con l'istituto comprensivo Genova San Gottardo.

Chiunque può contribuire con offerte in contanti presso la parrocchia oppure attraverso un bonifico al conto corrente 112878 intestato alla parrocchia di San Gottardo presso Banca Intesa Sanpaolo. Iban: IT38D0306909606100000112878, causale 'incendio via Piacenza 17'. Per maggiori informazioni è attiva la mail parrocchia_sgottardo@libero.it.

Nel frattempo la procura indaga sulle cause del rogo che sarebbe stato causato da un cannello a gas usato per l'impermeabilizzazione del tetto. Tra i gesti di solidarietà, oltre alle raccolte di beni di prima necessità nelle opre successive all'incendio, anche quello dei tassisti genovesi delle cooperative Radiotaxi 5966 e Gexi che hanno offerto gratuitamente alla Protezione Civile del Comune di Genova la propria disponibilità ad assistere le persone sfollate, qualora si rendessero necessari trasferimenti post emergenza da e per il luogo del disastro.