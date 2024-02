Come riporta Ansa, i periti hanno ricostruito che il 14 febbraio scorso gli operai stavano per posare alcuni metri di guaina impermeabile sul canale di gronda del tetto del palazzo, usando una fiamma libera a diretto contatto con il muro perimetrale. Così si sarebbe scaldato il legno del tetto, innescando l'incendio.

La perizia parla chiaro: è stato "sottovalutato il rischio incendio" anche perché "non è stata posta nessuna attenzione allo sviluppo di possibili e probabili roghi".

Cos'è stato a provocare l'incendio che, poco più di un anno fa, distrusse il tetto di una palazzina in via Piacenza, causando l'evacuazione di ottanta famiglie? Dalla perizia emergono nuovi particolari tra cui, il più grave: il rogo sarebbe stato "ascrivibile alle lavorazioni a caldo svolte dalla società" che stava eseguendo la ristrutturazione del tetto . Il pm ha indagato operai e responsabili dell'impresa.

/ Via Piacenza

Incendio in via Piacenza: per la perizia fu provocato dai lavori sul tetto