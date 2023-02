Incendio in via Piacenza, Gambino: "Il contenzioso è tra privati, ma continueremo a sostenere le famiglie"

L’incendio dello scorso 14 febbraio in via Piacenza ha coinvolto il tetto e l’ultimo piano del palazzo, rendendo inagibili 81 unità abitative. 96 sono stati gli sfollati e 41 attualmente sono ospitati negli alberghi messi a disposizione dal Comune.

A fare il punto in consiglio comunale, l'assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino rispondendo a un'interrogazione del consigliere Claudio Villa (Pd): "I danni sono privati, ma non ci possiamo esimere dal sostenere chi, per contesto economico o famigliare, non ha soluzioni alternative; c’è un contenzioso tra privati, su cui la magistratura sta facendo luce; verranno individuate responsabilità, che potrebbero essere di un singolo o si parla della possibile responsabilità civile della ditta che stava effettuando i lavori sul tetto: in ogni caso ci sarà un ristoro economico dal punto di vista assicurativo, e le famiglie coinvolte riceveranno indennizzi e risarcimenti. Fino a quel momento noi saremo al fianco di chi non saprà dove sistemarsi”.