Incendio via Piacenza: ok alla proroga degli aiuti del Comune agli sfollati senza sistemazione

Il Comune non lascerà da soli gli sfollati del civico 17 di via Piacenza, pesantemente danneggiato da un incendio la sera del 14 febbraio: con un ordine del giorno approvato all'unanimità, il consiglio comunale ha infatti impegnato sindaco e giunta a prevedere la proroga del supporto abitativo ai nuclei familiari evacuati a seconda delle necessità.

La proposta è arrivata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo: "A causa di questa tragedia i 96 residenti del palazzo sono stati immediatamente evacuati e sfollati. Di loro, 41, compreso un neonato e 9 minori, hanno chiesto il supporto al Comune di Genova perché privi di una soluzione abitativa di emergenza". Queste persone sono state sistemate provvisoriamente all'albergo Novotel di Sampierdarena, ma per quanto tempo durerà ancora questa situazione? La messa in sicurezza e i complessi lavori di ripristino e controlli alle strutture portanti richiederanno tempi lunghi, così come le indagini della procura per accertare le responsabilità e stabilire le formule di risarcimento: il tetto di circa mille metri quadri è andato distrutto così come gli appartamenti degli ultimi piani, e l'intervento dei vigili del fuoco ha comportato l'allagamento del complesso.

Per questo l'ordine del giorno impegna sindaco e giunta per "la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alle loro abitazioni in seguito all’evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provveder autonomamente, con spese a carico della civica amministrazione, prevendendo fin d’ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo ai nuclei familiari sulla base dell’eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione".