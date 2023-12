Incendio in un palazzo, momenti di apprensione a Oregina

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di mercoledì 6 dicembre in via Napoli a Oregina per un principio d'incendio all'interno di un appartamento in un palazzo all'angolo con via Vesuvio. Sul posto anche la polizia locale, che prima ha chiuso la strada in entrambe le direzione, poi ha riaperto a senso unico alternato.

Ad andare in fiamme sembra sia stato un materasso. All'interno del palazzo abitano anche persone disabili, per questo le operazioni per fare allontanare i residenti si sono rivelate più delicate del previsto.

Sul posto anche la polizia di Stato per le indagini e due ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena e della Verde di San Gottardo. Fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di essere accompagnate in ospedale.