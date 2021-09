Rudere prende fuoco sopra Borzoli, difficile intervento dei vigili del fuoco

In via Monte Timone sono intervenute due squadre, hanno evitato che le fiamme coinvolgessero anche il bosco

/ Via Monte Timone

Incendio in via Monte Timone sopra Borzoli e Sestri Ponente, intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7 di venerdì 24 settembre 2021 per domare le fiamme che rischiavano di propagarsi al bosco circostante.

Il fuoco ha distrutto un vecchio rudere e sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri, una della centrale e una di Multedo, per un intervento non semplice a causa del vento e della difficoltà a raggiungere i focolai in mancanza di strade carrabili.

Le fiamme sono comunque state domate intorno alle 8.30 e sono attualmente in corso le verifiche per capire se il casolare andato distrutto fosse effettivamente disabitato come sembra dai primi accertamenti.