Incendio in val Bisagno, chiusa via Mogadiscio

"Via Mogadiscio chiusa da via Furlani a bivio chiesa San Michele Vecchia per un incendio. Impossibile raggiungere Sant'Eusebio". Questa la comunicazione del Comune di Genova, giunta intorno alle 13.30 di venerdì 10 giugno 2022.

Al momento dunque è possibile utilizzare salita Sant'Eusebio, la ripida strada che sale da via Adamoli, oppure passare da Bavari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme, e la polizia locale, che si occupa di regolare il traffico.

Il rogo pare essere partito da una baracca, utilizzata come deposito per gli attrezzi, posta poco sotto via Mogadiscio.

