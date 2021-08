Incendi in Liguria, nuova emergenza: bruciano i boschi in via Martiri del Turchino a Genova

Un altro incendio in Liguria è divampato nella mattinata di martedì 17 agosto. Aumenta dunque l'emergenza sul territorio, già segnato da un rogo che a Framura ha già divorato 100 ettari di terreno.

Il nuovo fronte di fuoco si è esteso in una zona boschiva nel ponente genovese, in via Martiri del Turchino, nella zona sopra Pra'. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e sta arrivando anche un elicottero dell’antincendio boschivo, distaccato dalle operazioni di bonifica in corso a Framura.

Regione Liguria fa sapere che la situazione è costantemente monitorata.