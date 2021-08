Incendio in via Martiri del Turchino, evacuate 12 persone, il video

Un altro incendio in Liguria è divampato nella mattinata di martedì 17 agosto. Aumenta dunque l'emergenza sul territorio, già segnato da un rogo che a Framura ha già divorato 100 ettari di terreno.

Il nuovo fronte di fuoco si è esteso in una zona boschiva nel ponente genovese, in via Martiri del Turchino, nella zona sopra Pra'. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e sta arrivando anche un elicottero dell’antincendio boschivo, distaccato dalle operazioni di bonifica in corso a Framura.

12 persone evacuate

Nel primo pomeriggio sono state allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni 12 persone sempre residenti in via Martiri del Turchino, poichè il fuoco si è avvicinato alle case. Sul posto continua il lavoro dei Vigili del Fuoco, dei volontari dell’antincendio boschivo e dell’elicottero regionale. "Il rogo - fa sapere la Regione Liguria - è sotto controllo".

Il Comune di Genova ha preso in carico i residenti dell’immobile evacuato e ha provveduto alla loro sistemazione, in una sede temporanea prevista dal Piano emergenze, in attesa di indicazioni da parte dei Vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento.

Numerose le testimonianze dei cittadini sui social, come questo video postato da Almi Aliaj su "I love Genova":