Appartamento in fiamme nel centro storico, anziano in codice rosso

Il rogo è divampato all'interno di un appartamento in via delle Grazie. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia di Stato

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via delle Grazie nel centro storico di Genova. È successo intorno alle 14.30 di mercoledì 14 aprile 2021. Un anziano è rimasto ustionato ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Le operazioni di spegnimento sono state rese complicate dall'ubicazione del palazzo, non raggiungibile con i mezzi in uso ai vigili del fuoco, che hanno dovuto parcheggiare a Caricamento e raggiungere l'abitazione a piedi.

A dare l'allarme è stato un vicino di casa.