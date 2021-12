Appartamento in fiamme nella notte a Sampierdarena

Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte in via della Cella, a Sampierdarena, per un incendio in un appartamento.

Le fiamme, con ogni probabilità, sono state causate da un corto circuito partito da una televisione. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e il 118. Non si registrano feriti né intossicati.

La fiamme hanno interessato il vano d'ingresso della casa, posta all'ultimo piano. La proprietaria è riuscita a mettersi in salvo. Le due squadre hanno dapprima evacuato i sei alloggi del condominio, dopodiché hanno affrontato ed estinto l'incendio. Notevoli i danni da fumo. Sul posto anche il carro aria per la sostituzione degli apparecchi autoprotettori delle vie respiratorie.