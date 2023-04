Moto in fiamme al Lagaccio e incendio in abitazione a Castelletto

Due incendi hanno visto impegnati i vigili del fuoco nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023.

Il primo è divampato in via del Lagaccio e ha coinvolto diversi ciclomotori parcheggiati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato indagini per escludere un eventuale dolo visto che un analogo episodio era avvenuto anche nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorsi

Intorno alle 6 ad andare in fiamme è stata la cucina di un appartamento in via Paride Salvago a Castelletto. I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero al resto della casa.

Anche in questo caso le cause del rogo restano da chiarire.