Appartamento in fiamme sopra piazza Manin, vigili del fuoco sul posto

Vigili del fuoco in azione nelle prime ore di domenica 2 gennaio 2022 in via Contardo, traversa di via Cabella, sopra piazza Manin. L'intervento per domare un incendio divampato all'interno di un appartamento.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato in quanto l'appartamento era vuoto. L'intervento dei vigili del fuoco si è conluso intorno alle 9. Il palazzo non ha subito particolari danni.