Macchina da lavoro trancia tubo del gas e va a fuoco

Complesso intervento per i vigili del fuoco in via delle Casette a Sturla, iniziato poco dopo le 9.20 di lunedì 11 gennaio 2021 e protrattosi per alcune ore.

In seguito a lavori di scavo, una macchina operatrice ha tagliato un tubo del gas metano, producendo anche l'incendio della macchina stessa.

I vigili del fuoco, intervenuti in forze, si sono occupati di contere le fiamme in quanto la tubazione stessa non ha valvole di intercettazione di immediata accessibilità.