Incendio in abitazione a Castelletto, chiusa via Caffaro

Intorno alle 16 di venerdì 11 novembre 2022 via Caffaro è stata chiusa al traffico dalla polizia locale per un intervento dei vigili del fuoco in passo Caporale Pietro Barsanti, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione sita all'ultimo piano di un palazzo.

Oltre a pompieri e vigili, sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto.

Notizia in aggiornamento.