Furgone a fuoco: paura nella notte

Fiamme nella notte in via Burlando a Genova, in Val Bisagno, con fumo denso e un incendio che ha allertato la cittadinanza. Molte le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto intorno alle 23:45 di martedì 14 novembre 2023.

A fuoco un furgone telonato probabilmente utilizzato per la vendita ambulante, i pompieri hanno lavorato con una squadra e una botte e sono riusciti a contenere e domare le fiamme, per poi chiudere definitivamente l'intervento con la messa in sicurezza e la bonifica poco dopo l'una di mercoledì 15 novembre.

In via Burlando sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. I militari hanno avviato le indagini sulle cause, non si esclude nessuna pista, nemmeno il gesto doloso.