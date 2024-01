Incendio in un supermercato: a fuoco carrelli della spesa e bancali

Nella serata di martedì 23 gennaio 2024 i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti in prima battuta in via San Pantaleo, per la segnalazione di un motorino caduto in una zona boscata e ancora in moto. Il mezzo è stato recuperato tecniche alpinistiche e sono state avviate le ricerche, ma nella zona non è stato trovato nessuno.

Sulla via del rientro in sede, sono stati dirottati in via Barabino alla Foce per l'incendio dei carrelli della spesa e di alcuni bancali posti nel fabbricato adibito ad autorimessa di un supermercato. Coinvolta nell'incendio anche la copertura del deposito carrelli. Le fiamme sono state domate e sono state avviate le indagini sulle cause del rogo.

Vigili del fuoco impegnati anche nella frazione di Geo nel comune di Ceranesi per la ricerca di un anziano malato di Alzheimer disperso dal tardo pomeriggio di martedì 23 gennaio 2024.

