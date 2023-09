Incendio in abitazione: 30enne ustionata a gambe e braccia, in ospedale in codice rosso

Emergenza incendio verso l'ora di pranzo di domenica 10 settembre a Rivarolo, in via Argine Polcevera.

Le fiamme hanno interessato parte di un'abitazione coinvolgendo in parte anche il giardino, ma non è chiaro se abbiano avuto origine dentro o fuori l'appartamento, per poi propagarsi. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito intorno alle 12,30 da una pentola lasciata sul fuoco.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova, la Croce Verde di Pontedecimo e l'automedica Golf 2. Mentre la situazione dell'incendio è sotto controllo, una 30enne è stata portata in codice rosso al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, cosciente, con ustioni di secondo e terzo grado su gambe e braccia.