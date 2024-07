Incendio tir pieno di carbonella in autostrada: nuove code

Ancora problemi e code in autostrada. Dopo l'incidente mattutino sul ponte San Giorgio, che ha mandato in tilt la viabilità con code fino a cinque chilometri intorno all'ora di pranzo, nuovi disagi per chi è in viaggio nel pomeriggio di lunedì primo luglio 2024.

Intorno alle ore 15 è divampato un incendio a bordo di un autoarticolato che trasportava carbonella e sono intervenuti i vigili del fuoco al 18esimo chilometro tra Arenzano e Pra', sull'autostrada A10, dove si registrano le code. Il rogo è divampato mentre il tir era fermo in una piazzola di sosta, ma il traffico è rallentato per i tanti curiosi che rallentano alla vista della densa colonna di fumo.

