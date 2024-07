Incendio tir pieno di carta igienica in autostrada: caos traffico

Caos traffico sull'autostrada A10 per l'incendio di un mezzo pesante nel tratto tra Cogoleto e Varazze in direzione Ventimiglia. Il traffico risulta bloccato intorno alle ore 18:10 di giovedì 4 luglio 2024 e si è formata una coda di circa quattro chilometri. A chi è diretto verso Savona viene consigliata l'uscita ad Arenzano e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, il rientro in autostrada a Varazze.

Ancora da accertare le cause del rogo, quello che è certo è che l'autista del tir, con a bordo un carico di carta igienica, si è accorto dell'incendio, è riuscito a fermarsi nell'area di servizio Piani d'Invrea, a staccare il semirimorchio dal trattore e a mettersi in sicurezza chiamando i soccorsi.

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha confermato di avere le squadre sul posto intorno alle ore 18:20, ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento. Presenti i pompieri di Multedo e Varazze con l'autobotte della centrale genovese; in arrivo anche quella da Savona. Anche l'area di servizio Piani d'Invrea è stata chiusa, non risultano esserci feriti.

Aggiornamento ore 18:30: il traffico non è più bloccato ma si registra una coda di 5 chilometri. Il traffico defluisce su 3 corsie. Ancora chiusa l'area di servizio Pian d'Invrea.

Aggiornamento ore 18:45: incendio spento, i chilometri di coda sono sette tra il bivio con la A26 Genova-Gravellona Toce e Varazze, in direzione di Savona. Chiusa l'area di servizio Piani d'Invrea.

