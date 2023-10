VIDEO | Tir a fuoco in autostrada: traffico bloccato

Traffico bloccato sull'autostrada A10 tra Pra' e Arenzano in direzione ponente. Intorno alle 11:30 di sabato 28 ottobre ha preso fuoco il rimorchio di un tir, il conducente è riuscito a fermarsi e a chiamare i soccorsi staccando la motrice.

A mezzogiorno sono segnalati quattro chilometri di coda, in aumento e con traffico bloccato. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il soccorso meccanico. Il tratto è poi stato chiuso e viene consigliata l'uscita a Pra', ripercussioni con coda sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce a partire da Masone, ma traffico in tilt anche sulla viabilità ordinaria a causa dell'uscita obbligatoria. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, il soccorso meccanico e i vigili del fuoco. I pompieri hanno iniziato l'intervento con la squadra di Multedo poi, dalla sede centrale, è giunta un'altra squadra con due autobotti per la riserva d'acqua. Alla fine le fiamme sono state domate.

Altri rallentamenti coinvolgono il nodo austradale genovese: un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla per riduzione di carreggiata sulla A7, un altro chilometro tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Rosignano sulla A12 per lavori, un chilometro sulla 26 verso nord tra Masone e Ovada, anche in questo caso per i cantieri presenti nel tratto.