Quarto, in fiamme il tetto di una palazzina

Nella notte tra venerdì e sabato, i Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti in via Candido Augusto Vecchi, a Quarto, per l'incendio di un tetto.

Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni. Per il completo spegnimento e per monitorare ogni parte della struttura si è reso necessario scoprirne una porzione.

Nessun ferito