Tetto in fiamme, la strada stretta non aiuta i pompieri

Ancora un tetto a fuoco a Genova dopo il vasto incendio in via Piacenza dello scorso 14 febbraio. Nella notte di mercoledì 1 marzo 2023 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castagnato, a Sant'Eusebio in Val Bisagno, per domare il rogo, divampato per ragioni in via di accertamento.

A causa della strada troppo stretta i pompieri non hanno potuto raggiungere il luogo con mezzi adeguati e hanno dovuto lavorare utilizzando la tradizionale scala italiana e l'acqua fornita da mezzi antincendio fuori strada, di minore capacità idrica.

Scoperchiato il tetto nei pressi della canna fumaria i vigili del fuoco hanno domato le fiamme limitando i danni. Non ci sono stati feriti e non è stato necessario evacuare le abitazioni.