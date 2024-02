Boato a Struppa, scoppia il contatore del gas, donna sfugge alle fiamme

Prima il boato e poi le fiamme. Allarme a Struppa nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio per un'esplosione in un appartamento. In realtà, si è trattato dell'incendio di un contatore del gas installato su un terrazzo.

I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme impedendo al rogo di allargarsi al tetto della palazzina. Fortunatamente l'inquilina si è allontanata in tempo e non risultano ustionati o altri feriti.

Sul posto anche gli agenti delle volanti della polizia che hanno rassicurato i residenti.