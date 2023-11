Rogo al Terminal traghetti: migliorano gli operai, resta grave l'anziano

Sono ricoverati da quattro giorni i tre uomini rimasti intossicati in seguito all'incendio scoppiato in un locale tecnico del Terminal traghetti.

I due operai genovesi che stavano lavorando a dei motori dell'impianto di condizionamento stanno meglio, l'88enne soccorso dai pompieri in una delle gallerie del centro commerciale è ancora in terapia intensiva.

Lo comunica in un nota la Direzione sanitaria dell'ospedale San Martino: sono in miglioramento le condizioni generali del più giovane dei due lavoratori anche se il 39enne è sempre sottoposto a ventilazione meccanica; è invece sveglio, cosciente e in respiro spontaneo il 41enne, prossimo al trasferimento nel reparto di medicina generale.

Restano, infine, stabili nella loro gravità le condizioni dell’anziano, tuttora ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso. Dal lato delle indagini, dopo l'apertura dell'inchiesta in procura per incendio e lesioni colpose, si attende di poter parlare con i due tecnici una volta dichiarati fuori pericolo e in condizioni di poter raccontare cosa sia successo martedì.