Incendio a Propata, terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco

Il rogo non è ancora stato spento del tutto, la presenza di balle di fieno all’interno del fienile dell'azienda agricola ha alimentato le fiamme

Terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco a Propata, in località Vagile, per spegnere il grande incendio divampato nel fienile dell’azienda agricola Lo Stallone di Propata.

Il rogo è divampato lunedì pomeriggio, e a causa delle decine di balle di fieno impilate all’interno il fienile in poco tempo era avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo le persone e gli animali presenti all’interno dell’azienda agricola, salvando la casa e la stalla adiacenti al fienile, e poi hanno attaccato l’incendio.

Oltre trenta uomini con diversi automezzi hanno lavorato incessantemente per ridurre l’incendio, e mercoledì mattina la speranza era di spegnere e terminare la messa in sicurezza in giornata.

Gli abitanti della val Trebbia intanto hanno voluto far sentire la loro vicinanza al titolare dell’azienda agricola, augurandogli aiuti anche da parte delle istituzioni per riuscire a ripartire con l’attività. I danni sono gravissimi, e ancora non è chiaro da cosa l’incendio sia partito.