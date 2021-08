Incendio a Sori spento dai vigili del fuoco e volontari

I Vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo sono intervenuti questa mattina a Sori, nel levante genovese, per un rogo di dimensioni contenute che è adesso in fase di spegnimento.



Sono invece in fase di bonifica, con l’intervento dell’elicottero regionale, dei Vigili del fuoco e dei volontari, gli incendi divampati ieri sia nell’imperiese, tra Airole e Olivetta San Michele, sia nel savonese, nella zona del Sassello.Da oggi i tre elicotteri per antincendio boschivo di Regione Liguria sono dislocati, salvo diverse esigenze contingenti, uno a Imperia, uno a Genova e il terzo a Borghetto Vara, in modo da intervenire tempestivamente su tutto il territorio in caso di necessità.