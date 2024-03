Incendio al Majorana-Giorgi: fiamme negli archivi della scuola

Paura a Borgoratti dove, nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 20 marzo) si è sviluppato un principio di incendio all'interno dell'istituto Majorana-Giorgi di via Timavo.

Le fiamme sono scaturite poco dopo le 17 per motivi da chiarire nel seminterrato, interessando gli archivi. Nella palazzina erano presenti poche persone impegnate in lezioni pomeridiane, subito uscite quando hanno visto la grande quantità di fumo. Per fortuna, dunque, non risulta nessun ferito o intossicato, ma gli archivi della scuola sono rimasti pesantemente danneggiati.

Sul posto i vigili del fuoco hanno spento l'incendio e ora le forze dell'ordine indagano sulle cause del rogo.