Sala scommesse a fuoco: paura nella notte

Paura nella notte tra domenica e lunedì, quando si è sviluppato un incendio all'interno di una sala scommesse a Pontedecimo.

È successo in via Paolo Anfossi verso mezzanotte e mezza.

Da una prima ricostruzione la sala, situata sopra un ristorante, avrebbe preso fuoco a causa di un problema elettrico, ma sul caso indagano le forze dell'ordine.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 4 del mattino circa per spegnere le fiamme, mentre la polizia locale si è occupata del traffico. Per fortuna non si registrano feriti né intossicati, ma i danni alla sala sono estesi.