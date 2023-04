Incendio ed esplosioni a Riva Trigoso: struttura del Bagnun distrutta, un ferito

Paura a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, per l'incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto la struttura del Bagnun in via Brin, a pochi passi dal mare. A dare l'allarme, diversi cittadini svegliati verso le 4 del mattino soprattutto dal rumore dell'esplosione di alcune bombole che si trovavano nello spazio in cui si svolge la tradizionale sagra, gestito dall'associazione Bagnun.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, di Genova, i carabinieri e i volontari. Si registra un lieve ferito, soccorso per ustione dalla Croce Rossa di Riva Trigoso, portato all'ospedale di Lavagna in codice verde.

La struttura è stata totalmente divorata e distrutta dalle fiamme.

Tra i primi a chiamare soccorsi, l'ex sindaco di Sestri Levante e deputata Valentina Ghio e il primo cittadino Pietro Gianelli, entrambi accorsi sul posto: "Quanto rimane della struttura - commenta Ghio - genera grande tristezza, ricordi, nostalgia. Ma non ci abbattiamo e ora più che mai questa nostra tradizione va sostenuta. Il sindaco sta già verificando in queste ore tutte le azioni possibili affinché con una struttura rinnovata la storia del Bagnun vada avanti ancora più forte e solida".

Sul caso interviene anche il candidato sindaco di centrodestra Diego Pistacchi: "Il gesto lancia un'ombra preoccupante ancor più perché la sede del Bagnun è da tempo oggetto di tentativi di spostamento e abbattimento, immotivati e legati a capricci di pochi. Dalle prime risultanze sembra che prima di appiccare il fuoco siano state manomesse le telecamere di sorveglianza della zona. Massima solidarietà al comitato del Bagnun e a tutta la città che saprà ribellarsi a un gesto che ha il sapore delle peggiori tradizioni della malavita".