Anarchici dedicano incendio ripetitori a Carlo Giuliani

Il sabotaggio sarebbe avvenuto la notte del 18 luglio, ma non ci sono notizie in merito, dunque potrebbe risalire ai giorni scorsi oppure riferirsi a un sabotaggio fallito

Le parole sono chiare, un po' meno i fatti. Gli anarchici genovesi hanno 'dedicato' un attacco incendiario a due ripetitori a Carlo Giuliani. La rivendicazione è apparsa sul sito di area Round Robin.

"Le fiamme che la notte scorsa abbiamo sprigionato per incendiare quei due arti del dominio, vogliamo dedicarle a Carlo e a tutti i ribelli e le rivoluzionarie che nel mondo sono cadute combattendo per la liberta’, l’uguaglianza, la giustizia sociale", si legge nel documento, firmato "anarchici per la distruzione dell'esistente".

