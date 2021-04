Quarto, incendio causato da un fulmine: vigili del fuoco ancora sul posto

Sono andate avanti tutta la notte tra sabato 3 e domenica 4 aprile le operazioni di spegnimento dell'incendio di via Ciclamini. I vigli del fuoco, intorno alle 10 di domenica 4 aprile sono ancora presenti sul posto per le operazioni di bonifica dopo aver domato le fiamme

Sono andate avanti tutta la notte tra sabato 3 e domenica 4 aprile 2021 le operazioni di spegnimento dell'incendio di via Ciclamini a Quarto. I vigli del fuoco, intorno alle 10 di domenica 4 aprile sono ancora presenti sul posto per le operazioni di bonifica dopo aver domato le fiamme.

Due baracche sono andate parzialmente distrutte dall'incendio causato probabilmente da un fulmine positivo che si è abbattuto in zona poco prima delle 20 di sabato, alcuni residenti in zona avevano anche segnalato un breve black-out elettrico nelle abitazioni.

Difficoltose le operazioni operazioni di spegnimento in quanto per raggiungere l'incendio distante circa 400 metri dalla strada, è stato necessario stendere un elevato numero di tubazioni. Sul posto hanno lavorato tre squadre dei vigili del fuoco con l'appoggio di due autobotti per la riserva d'acqua.

Cos'è un fulmine positivo

Limet, Associazione Culturale Ligure di Meteorologia, ha spiegato sulla propria pagina Facebook che per i fulmini positivi "la scarica elettrica non si origina dalla base del cumulonembo (come i più comuni fulmini negativi) bensì dalla sua sommità, per poi muoversi orizzontalmente, anche per 15/20 km, prima di abbattersi al suolo. Sono fulmini estremamente pericolosi, in quanto, oltre a trasportare un'eneragia dalle 4 alle 80 volte superiore rispetto alle classiche saette a carica negativa, possono abbattersi in luoghi dove, a causa della distanza, le persone non si curano minimamente del presenza del temporale. È il caso in cui un ipotetico osservatore, pur con un cielo completamente sgombro da nubi o quasi, vede cadere vicino a sè un fulmine, un "fulmine a ciel sereno" per l'appunto"