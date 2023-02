Pullman con tifosi del Genoa prende fuoco in autostrada

Momenti di paura quelli vissuti oggi, domenica 5 febbraio, da cinquantadue tifosi del Genoa su un pullman, che percorreva l'autostrada A7 in direzione Milano. Poco prima di Ronco Scrivia, al km 109 in galleria, il mezzo ha preso fuoco nella parte posteriore dove alloggia il motore.

L'autista ha immediatamente iniziato le operazioni di evacuazione, che sono state poi coadiuvate dai vigili del fuoco di Busalla, giunti sul posto. Messe in sicurezza le persone si è provveduto a spegnere le fiamme.

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alle operazioni. Non si registrano feriti o intossicati. Il pullman si stava dirigendo a Parma per la partita di campionato prevista alle 16.15 tra gigliati e rossoblù.

In attesa del nuovo stop ai cantieri, previsto per Pasqua, nei giorni scorsi e anche sabato si sono registrati forti disagi sulle autostrade della Liguria. Nel pomeriggio, in particolare tra le 16 e le 19, si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media su tutte le tratte e in tutte le direzioni, salvo sull'A26 verso Gravellona.