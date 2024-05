Pullman a fuoco in autostrada, premiati due poliziotti: "Hanno evitato il peggio"

Due poliziotti sono stati premiati alla partenza della tappa Genova-Lucca del Giro d'Italia per aver soccorso 50 turisti rimasti bloccati a bordo di un pullman che prendeva fuoco, all’interno di una galleria sull’autostrada A12. La premiazione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa 'Eroi della sicurezza', giunta alla sua tredicesima edizione e nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia. Il riconoscimento è stato consegnato all'agente scelto Giuseppe Forte e all'agente Constantin Liviu Socea.

Sono complessivamente 11 gli operatori della Polizia Stradale che, nel corso delle diverse tappe del Giro, saliranno sul palco delle premiazioni sportive per aver dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

Le motivazioni

Era una calda domenica pomeriggio del 9 luglio 2023 quando all’interno di una galleria sull’Autostrada A12 tra Recco e Nervi, un pullman con a bordo 50 turisti in gita a Portovenere e nelle Cinque Terre, ha preso improvvisamente fuoco. In pochissimo tempo il fumo ha invaso l’intera carreggiata così da determinare la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni di marcia per alcune ore. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, gli occupanti dell’autobus sono riusciti ad abbandonare il mezzo in tempo utile a evitare conseguenze più nefaste, ma dietro di loro numerosi altri veicoli rischiavano di venire travolti da una notevole coltre di fumo che aveva ormai invaso la galleria, rendendo l’aria irrespirabile. Il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale con a bordo i due poliziotti, Giuseppe Forte e Constantin Liviu Socea ha consentito di evitare il peggio. Gli agenti, infatti, con l’ausilio dei vigili del fuoco, muovendosi in mezzo alla nube di fumo, si sono attivati per liberare il più velocemente possibile le persone intrappolate in galleria portando in salvo tutti gli utenti in coda e dedicandosi successivamente al recupero dei veicoli. Diversi intossicati e alcuni utenti in codice giallo il bilancio dell’evento, ma le conseguenze avrebbero potute essere ancora più gravi, senza le tempestive operazioni di soccorso della Polizia Stradale.

