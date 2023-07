Incendio pullman in A12: 50 uomini all'opera per riaprire la galleria, la Procura apre un fascicolo

Autostrade per l'Italia ha messo in campo una task force al lavoro h24 per poter riaprire nel minor tempo possibile (le previsioni sono entro domenica alle 12) la galleria Monte Giugo, interessata domenica dall'incendio di un pullman: cinquanta tecnici e operai, dieci piattaforme elevatrici, quattro carrelloni, tre mezzi per il lavaggio della volta e dieci furgoni. Nel frattempo nel tratto della A12, tra Recco e Nervi, si registrano ancora lunghe code.

I lavori di messa in sicurezza riguardano la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, la pulizia della carreggiata, il disgaggio del calcestruzzo nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato. E poi ancora la posa di reti in acciaio inox, lavaggio della volta, il ripristino della pavimentazione stradale, della segnaletica, e degli impianti di galleria.

Nel frattempo, sui fatti di domenica la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per incendio e lesioni colpose a carico di ignoti. Anche la guardia di finanza indaga sul caso: a lei andrà tutta la documentazione per capire se la quella galleria fosse stata oggetto di proroga ministeriale per l'adeguamento alla direttiva europea.