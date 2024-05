Nessun difetto di fabbrica o manutenzione: procura archivia l'inchiesta sull'incendio del pullman in A12

Il pubblico ministero Giovanni Arena ha richiesto l'archiviazione nei confronti del capo officina e del responsabile della ditta Man, produttrice del pullman andato a fuoco la scorsa estate all'interno della galleria Monte Giugo in A12, tra Recco e Nervi. I due erano indagati per incendio e lesioni colpose. Dalle perizie disposte dalla procura è emerso che non ci sarebbe stato un difetto di manutenzione del pullman. La ditta ha infatti prodotto la documentazione relativa alle parti del motore e non sono emersi danni all'impianto.

I periti della procura non sono riusciti a provare neppure un difetto di fabbricazione, motivo per il quale la richiesta di archiviazione è dovuta alla mancanza di prove.

Incendio pullman in A12: le cause

Le cause dell'incendio, secondo quello che hanno ricostruito i periti incaricati dal pubblico ministero, sarebbero dovute al grippaggio del primo pistone provocato dalla mancanza di lubrificazione che ha danneggiato il motore facendo fuoriuscire l'olio dalla parte destra del pullman, che ha poi scatenato le fiamme. La mancata lubrificazione del pistone tuttavia non è stata ritenuta sufficiente per stabilire se sia stata dovuta a un difetto di fabbricazione.

Nessuna querela dagli intossicati

La richiesta di archiviazione sarà accolta dal gip in caso di opposizione, ma nessuno degli intossicati, quindi persone direttamente interessate dalla vicenda avrebbe presentato querela. Quel giorno furono decine gli intossicati, tra cui una donna incinta e l'autista che ebbe la peggio. Dopo aver tratto in salvo i circa cinquanta passeggeri aiutandoli a scendere dal mezzo, venne ricoverato al San Martino, dove rimase ricoverato in gravi condizioni per diversi giorni.