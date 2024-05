Principio di incendio al "pratone" di Quarto

Attimi di paura nella mattina di martedì 14 maggio al "pratone" di Quarto, per un principio di incendio immediatamente domato dai vigili del fuoco.

Per fortuna i pompieri hanno spento subito le fiamme che avevano comunque coinvolto un'area molto ridotta.

Il "pratone" di Quarto che si affaccia su via Carrara era finito al centro di diverse polemiche negli ultimi anni: la zona è passata in gestione da Città Metropolitana a Comune nel gennaio 2022, ma il cancello non veniva aperto al mattino sebbene all'interno si trovasse una ludoteca con gonfiabili, perché il contratto di gestione era scaduto e la responsabile non era più tenuta a occuparsene. Ed era esplosa la protesta dei cittadini - approdata anche in consiglio comunale - per la cura di questa zona molto amata dalle famiglie.

I nuovi sviluppi qualche mese fa, quando dal Comune era arrivato un bando per la nuova gestione dell'area.