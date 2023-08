Incendio in appartamento: uomo intossicato per salvare il gatto

Incendio a Sestri Ponente in via Gian Giacomo Cavalli. Per ragioni in via di accertamento le fiamme sono divampate all'ultimo piano di un palazzo poco prima delle ore 11 di lunedì 14 agosto 2023.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, gli agenti della polizia locale per regolare il traffico e il personale inviato dal 118. Ambulanze della Croce Verde Pegliese, Croce Verde Sestri e Croce Gialla e automedica Golf 4. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale, un uomo è rimasto intossicato per recuperare il proprio gatto, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Anche un altro gatto, che in un primo momento sembrava essere disperso, sembra sia stato poi ritrovato. I due animali sono stati portati in clinica.

Intorno alle ore 13:30 la centrale operativa dei vigili del fuoco ha riferito che l'incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica.