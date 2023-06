Oliveto a fuoco, intervento dei vigili del fuoco

"Con il primo caldo inizia il periodo di grave pericolosità per i nostri boschi" spiegano i vigili del fuoco, impegnati nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2023 per contenere l'incendio di un oliveto a Cogorno, in via al Campanile.

Sul posto hanno lavorato i pompieri con la squadra di Chiavari e dieci operatori del Coordinamento Volontari di Protezione Civile di Genova.

Le fiamme sono state contenute limitando a circa 2000 metri quadrati la superficie coinvolta dall'incendio.