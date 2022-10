Incendio in un negozio, paura a Molassana

Attimi di paura domenica sera a Molassana, nel negozio "Cose di carta" di via Lodi, per un incendio: a chiamare i soccorsi, alcuni cittadini che hanno visto il fumo.

Sul posto - per spegnere le fiamme nell'atelier attivo nel settore della legatoria artigianale e dell'oggettistica in carta - sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Non sono stati registrati fortunatamente feriti nè intossicati e non è stato necessario far evacuare la palazzina.

Sconosciute le cause dell'incendio che - secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco - sarebbe partito nei pressi del bancone del negozio.