Incendio in un negozio: densa colonna di fumo nero e attimi di panico

Attimi di panico in via Gramsci per una densa colonna di fumo nero uscita da un negozio. Un incendio ha interessato il locale ed è stato provocato probabilmente da un corto circuito di un impianto elettrico.

Intervento dei vigili del fuoco e la polizia locale per regolare il traffico nella zona dato che il negozio si affaccia proprio sulla carreggiata. Non si registrano feriti o intossicati, proprietari e clienti sono riusciti a mettersi in salvo per tempo.