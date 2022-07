Incendio a Ne: la lotta dei vigili del fuoco contro tre fronti in fiamme

Due incendi stanno interessando nelle ultime ore la Liguria: a Genova, nell'entroterra chiavarese di Ne, il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di domenica e sono tre i fronti di fuoco che stanno impegnando vigili del fuoco e volontari, con l'ausilio dell'elicottero regionale.

Le fiamme - dopo una notte di duro lavoro - sono sotto controllo ma i soccorsi stanno ancora operando in zona per evitare che l'incendio (di cui non si esclude l'origine dolosa) possa riprendere vigore, complice la mancanza di pioggia che ha reso molto secca la vegetazione.

Ancora attivo da domenica anche un altro incendio in Liguria: si tratta di quello che ha coinvolto il monte Gottero, a Sesta Godano, in provincia della Spezia, dove sono in funzione un canadair e un elicottero regionale.