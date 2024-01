Vasto incendio boschivo a Ne, inviato il canadair

Vasto incendio boschivo nel Comune di Ne in località Cassagna. Il rogo è divampato, per cause da accertare, poco dopo le ore 11 di lunedì 29 gennaio 2024 in una zona impervia. Sul posto, intorno alle ore 15, stanno operando due squadre dei vigili del fuoco di Chiavari, un elicottero e due squadre di volontari dell'antincendio boschivo ed è stato inviato anche un canadair per intervenire in maniera ancora più decisa sullo spegnimento.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri il fronte del fuoco è abbastanza vasto, circa 300 metri. Stanno bruciando ampie porzioni di macchia mediterranea e alberi.

(notizia in aggiornamento)