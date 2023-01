Principio di incendio su una nave, intervento dei vigili del fuoco ai cantieri

Nella notte, intorno alle ore 3 di mercoledì 11 gennaio 2023, i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti alle riparazioni navali per un principio di incendio all'interno di una nave Saipem ferma per alcuni lavori nella zona di Molo Giano.

A dare l'allarme sono stati i membri dell'equipaggio presenti a bordo, i pompieri sono intervenuti con tre squadre e hanno spento il rogo lavorando per diverse ore.

In corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.