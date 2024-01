Incendio moto in stradone Sant'Agostino: due arresti, mandante e autore

Due uomini di 56 e 63 anni sono stati identificati come i presunti responsabili dell'incendio di motorini divampato nella notte dell'undici ottobre 2023 in stradone Sant’Agostino. L'indagine è stata portata avanti dalla polizia sotto il coordinamento della Procura e nelle scorse ore sono state emesse le ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale di Genova.

I poliziotti erano intervenuti sul posto in ausilio ai vigili del fuoco e avevano raccolto le testimonianze di alcuni cittadini che avevano notato, poco prima della deflagrazione, una persona intenta a svuotare il contenuto di una bottiglia in plastica su un motoveicolo parcheggiato, poi andato in fiamme. L'uomo era fuggito prima dell'esplosione. Le fiamme avevano quindi coinvolto quattordici motoveicoli, danneggiato due finestre dell’appartamento di Stradone Sant’Agostino e dodici finestre della facoltà di architettura, oltre al sistema di allarme dell’edificio universitario e la cassetta di ispezione delle condutture del metano.

I poliziotti della squadra investigativa del commissariato Centro hanno avviato immediatamente un’attività info-investigativa partita dall’analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, grazie alle quali è stato possibile ricostruire nel dettaglio l'episodio e identificare un 56enne italiano quale autore materiale dell’incendio. Per l’uomo è stata richiesta e ottenuta un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita da personale del commissariato Centro lo scorso 16 gennaio ad Asti, luogo in cui è stato rintracciato. Nel domicilio del 56enne sono stati ritrovati anche alcuni capi di abbigliamento perfettamente compatibili con quelli indossati dall'autore materiale dell'incendio.

I successivi riscontri investigativi hanno portato alla completa identificazione di un altro uomo, un 63enne italiano, il quale avrebbe commissionato al 56enne, in cambio di poche centinaia di euro, l’incendio di uno dei motocicli, a causa di una controversia con il proprietario. A conferma dell’ipotesi di un’azione mirata, il comportamento del 56enne ripreso dalle telecamere prima dell’incendio che ha mostrato come costui stesse cercando 'qualcosa', verosimilmente proprio lo scooter da incendiare indicatogli dal 63enne, tenendo nella mano un telefono su cui probabilmente aveva indicata la targa del mezzo da ricercare. Anche per il presunto 'mandante' dell'operazione, considerata la gravità della condotta per i danni provocati, è stata emessa dal Gip un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita il 22 gennaio scorso.

