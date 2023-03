Incendio in città: carbonizzata una decina di moto, danni ad auto e a un cassonetto dei rifiuti

Nella notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti a Genova, in salita della Capra (sopra via del Lagaccio), per l'incendio di una decina di moto parcheggiate per motivi ancora da definire.

A causa dell'intenso calore che si è sviluppato, sono state danneggiate anche alcune auto posteggiate nei dintorni e un cassonetto dei rifiuti.

Si indaga sulla cause del rogo.

Nel frattempo, domenica mattina via delle Casaccie, in pieno centro, è stata chiusa e poi riaperta a causa dell'incendio di un'auto.