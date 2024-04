Palazzine a fuoco nella notte: doppio intervento dei pompieri

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati su due incendi in abitazione dalle prime ore di sabato 27 aprile 2024. Terzo episodio in poche ore dopo quello del pomeriggio di venerdì al Lagaccio.

Genova: incendio in una palazzina

Intorno a mezzanotte e un quarto è divampato, per cause in via di accertamento, un incendio in una palazzina di via Borneto, nella zona di Morego. A fuoco il tetto e la parte superiore dell'edificio di tre piani, sette gli automezzi e sedici i pompieri impiegati sul posto, due invece le persone evacuate. Intervento ancora in corso intorno alle 7:15 del mattino, le fiamme sono state domate e sono in corso le operazioni di monitoraggio. Ingenti i danni.

Vigili del fuoco al lavoro a Cicagna

Intorno alle ore due, invece, un secondo incendio a un tetto è divampato nel Comune di Cicagna, in via Costa. Quattro mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti e due persone sono state inizialmente evacuate. Le fiamme sono state spente e l'intervento è terminato intorno alle ore cinque con i residenti che sono potuti tornare in casa. Nonostante la difficoltà ad avvicinare i mezzi a causa della stretta strada, il pronto intervento ha permesso di limitare l'incendio a una porzione di circa 20 metri quadrati. Fortunatamente, in entrambi i casi, non risultano esserci stati feriti o intossicati.

