Doppio incendio, notte di paura: bosco bruciato, capannone distrutto e intossicati

È stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco di Genova, impegnati su due incendi per fortuna spenti nella notte: il primo ha riguardato un bosco sul monte Moro, verso le 23,30, proprio in una zona dove i volontari avevano recentemente piantato mille alberi per far rinascere una zona che negli ultimi anni era già stata colpita dalle fiamme.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco più i volontari dell'antincendio boschivo di Pieve Ligure (la prima partenza è stata quella dell'autobotte dalla centrale di Di Negro, raggiunta da altri mezzi del distaccamento di Genova Est).

Per fortuna la pioggia ha accelerato le operazioni di spegnimento: verso mezzanotte l'incendio era considerato sotto controllo e si è spento poco dopo.

Il sospetto è che il rogo possa essere stato di origine dolosa: sono stati infatti visti due razzi infuocati nel cielo sopra Nervi prima dell'emergenza. Sul caso indaga la polizia con gli specialisti della scientifica.

Altro fronte in via Mogadiscio (qui il video) poco prima dell'una di notte: a bruciare, un capannone che ospitava una falegnameria. All'origine del rogo, probabilmente l'esplosione di una bombola. A partire, per spegnere l'incendio che preoccupava molto anche vista la vicinanza ad altre case, tre squadre con tre autobotti dei vigili del fuoco.

Risultano due intossicati, un uomo di 87 anni e la figlia di 52, soccorsi e trasportati all'ospedale San Martino. L'incendio è stato spento nella notte ma ha completamente distrutto lo stabile; per fortuna, in ogni caso, non sono state coinvolte le abitazioni circostanti. La strada è stata chiusa dalla polizia locale ed è stata riaperta poco prima delle quattro del mattino.